28.05.2020 (06:05)

Тихоокеанский флот возобновил подготовку к военному параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войн

Соединения и части Тихоокеанского флота (ТОФ) с 1 июня в полном объёме возобновят подготовку к военному параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке. Уже с сегодняшнего дня личный состав частей береговых войск ТОФ приступил к снятию с временного хранения боевой техники, которая ранее была подготовлена к параду 9 мая.

В понедельник на базе филиала Объединенного учебного центра ВМФ пройдёт первая совместная тренировка парадных расчетов войск Владивостокского гарнизона. Всего запланировано 6 таких тренировок. После 10 июня тренировки парадных расчетов, как совместно с боевой техникой, так и раздельные, будут проводится непосредственно в городе. Их график и порядок обеспечения согласовывается с руководством столицы Приморья.

Первая тренировка воздушной части парада Победы, в которой примут участие летательные аппараты морской авиации ТОФ и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа запланирована на 15 июня. До этого будут осуществляться частные тренировки пролёта.

Также согласованы дни тренировок расчетов артиллерийских орудий Д-30, которые обеспечат праздничный салют.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт во Владивостоке 24 июня на улице Светланской.

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