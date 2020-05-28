28.05.2020 (06:00)

Тихоокеанский флот обеспечит стоянку во Владивостоке крупнейшего в мире учебного парусника-барка «Седов»

Командованием Тихоокеанского флота на основании обращения ректора Калининградского технического университета принято решение обеспечить стоянку самого большого в мире парусного судна-барка «Седов» в период его захода во Владивосток.

Парусник, который участвует в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фадеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 3 июня прибудет во Владивосток. На борту судна проходят практику курсанты высших учебных заведений Росрыболовства.

Барк «Седов» планируется ошвартовать в самом центре Владивостока, на Корабельной набережной, где находится основной причал кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

В настоящий момент согласовываются все детали швартовки и стоянки парусного судна, которая запланирована до 27 июня.

Ранее, в конце апреля, морской буксир Тихоокеанского флота «Калар» по просьбе Федерального агентства по рыболовству, обеспечил безопасность плавания барка "Седов" и фрегата "Паллада" при их следовании Малаккским и Сингапурским проливами.

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