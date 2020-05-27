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27.05.2020 (22:24)

В Костроме операторы 11 научной роты готовятся к участию в МВТФ «АРМИЯ-2020»

Операторы научной роты Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко представят свои разработки на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

На данный момент идет активная фаза подготовки к ежегодному международному военно-техническому форуму.

Молодые ученные в этом году готовят к показу ряд экспонатов и разработок: приборный комплекс радиационной, химической и биологической разведки для бронеобъектов; комплекс БЛА для проведения неспецифической биологической разведки и отбора проб аэрозолей с устройствами беспроводной связи, устройство для защиты органов дыхания и головы военнослужащего; комплекс средств консервации вооружения, военной и специальной техники.

VI Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» состоится в августе 2020 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.), полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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