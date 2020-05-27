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27.05.2020 (20:54)

Первые призывники из Мурманска направились на Северный флот

Сегодня на сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата состоялась первая отправка в Вооружённые Силы России военнослужащих по призыву. 20 призывников убыли на Северный флот. Приказом военного комиссара всем им было присвоено первое воинское звание – рядовой.

Накануне каждый из призывников прошёл двойное тестирование на коронавирусную инфекцию. В результате тестирования заболевших среди них определено не было. Все призывники были обеспечены медицинскими масками и перчатками. Построение личного состава также было проведено с учётом соблюдения социальной дистанции.

Тестирование на коронавирус успешно прошли все военнослужащие и сотрудники военкоматов, общающиеся с призывниками.

Перед отправкой первой команды призывников из Мурманска их напутствовал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов. Он отметил, что нынешний призыв по всей России проходит в условиях сложной эпидемической обстановки, молодым людям предстоит неукоснительно соблюдать все требования по охране здоровья, гигиене и санитарно-эпидемическому режиму. Также он подчеркнул, что на Северном флоте созданы благоприятные условия для прохождения военной службы по призыву, которая составляет всего один год и пролетит незаметно, а по её окончании каждый получит возможность заключить контракт и стать профессиональным военным.

Напутственные пожелания призывникам также высказал ветеран Северного флота вице-адмирал в отставке Юрий Бояркин.

В этом году из-за строгого санитарно-эпидемического режима церемония отправки призывников впервые прошла без участия их родителей и близких людей, а автобус, на котором молодые люди направились на пункт приёма молодого пополнения Северного флота, был предварительно продезинфицирован специалистами отдельной роты РХБЗ флота.

Всего из Мурманской области в ходе весеннего призыва в Вооружённые силы будут направлено около 800 человек. Большинство из них останутся служить на Северном флоте.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военная служба по призыву , Северный флот , Призыв
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