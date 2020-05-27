27.05.2020 (20:41)

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектировал полигоны Тульского гвардейского соединения ВДВ в Рязанской области

Сегодня, в рамках рабочей поездки в воинские части Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков проверил полигоны соединения в Рязанской области.

В ходе инспекторской проверки полигонов командующий войсками посетил расположения лагерей воинских частей, находящихся на полевых выходах, порядок оборудования и подготовки площадки приземления и места форсирования водной преграды.

При посещении полигонов, командующий ВДВ особое внимание уделил возможностям отработки на полигонах новых форм и способов ведения боевых действий и более подробно ознакомился с учебными местами, позволяющими проводить занятия по боевой подготовке в обстановке максимально приближенной к боевой.

Подводя итоги своей работы, генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что командирам всех степеней, в ходе организации мероприятий боевой подготовки, особое внимание необходимо уделять тактическим действиям при ведении разведки, нанесении огневого поражения парашютно-десантными и артиллерийскими подразделениями, противовоздушной обороне, уничтожению боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника и радиоэлектронной борьбе, с использованием боевого потенциала всех имеющихся средств и современного опыта ведения боевых действий.

Кроме того, в рамках рабочей поездки, командующий Воздушно-десантными войсками провел опрос офицеров Тульского соединения по знанию тактики действий подразделений ВДВ.

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