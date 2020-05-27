27.05.2020 (20:25)

В учебном центре РВСН в Псковской области завершили подготовку более 700 курсантов

Соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время пополнят более 700 младших военных специалистов, завершивших обучение в учебном центре РВСН в городе Остров (Псковская область).

Наряду со специалистами систем энергообеспечения, механиками-водителями и связистами, учебный центр РВСН в Острове выпустил специалистов по эксплуатации инженерного вооружения РВСН.

Военнослужащие с полученной специальностью обеспечат выполнение задач инженерной разведки маршрутов боевого патрулирования, а также проведение мероприятий по скрытию и имитации ракетных комплексов на полевых позициях.

Выпускники учебных центров РВСН способны самостоятельно или в составе дежурных смен выполнять обязанности по несению (обеспечению) боевого дежурства, поддержанию в требуемом состоянии вооружения, военной и специальной техники.

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