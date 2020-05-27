27.05.2020 (20:23)

Более 750 младших военных специалистов школы техников РВСН сдали выпускные экзамены по общевойсковой и технической подготовкам

Более 750 курсантов, получающих специальность механиков-водителей многоосных шасси МАЗ-543, сдали выпускные экзамены по общевойсковой и технической подготовкам в школе техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенной на территории Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр (Астраханская область).

В ходе проверки по общевойсковым предметам обучения курсантами были сданы нормативы по огневой и физической подготовкам, выполнению строевых приемов, надеванию защитных комплектов, а также проверены знания общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации.

При сдаче технической подготовки экзаменаторы проверяли знания выпускников по устройству автомобилей, порядку их технического обслуживания, эксплуатации и правил дорожного движения. Главными критериями при сдаче практической части экзамена являлись проверка умения преодолевать ограниченные проезды, искусственные и естественные препятствия, а также соблюдать скоростной режим движения и проходить дистанцию за установленное время.

Обучение курсантов проходило с применением новейших тренажерных комплексов. Это современные компьютерные имитаторы, предназначенные для обучения механиков-водителей самоходных пусковых установок и специальных колесных шасси не только МАЗ-543, но и МЗКТ-7930.

Электроника данных тренажеров позволяет в 3D-формате до автоматизма отрабатывать навыки вождения по труднопроходимым дорогам и бездорожью в любое время года с имитацией различных экстремальных условий.

Также курсантам предстоит сдать последний экзамен по специальной подготовке.

После сдачи выпускных экзаменов военнослужащие получили удостоверения механиков-водителе многоосных шасси МАЗ-543 и в дальнейшем будут направлены для прохождения службы в воинские части и соединения РВСН.

Ежегодно из стен школы техников РВСН выпускается более 2 тыс. специалистов автомобильной службы для соединений РВСН.

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