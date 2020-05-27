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27.05.2020 (20:18)

Расчеты артиллерийских орудий произвели салют в честь 317-й годовщины Санкт-Петербурга, посвятив залп медикам

Сегодня военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии произвели праздничный артиллерийский салют в ознаменование 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга. Впервые один из залпов был посвящён медицинским работникам города.

В День города в 20:00 расположенные у Петропавловской крепости расчёты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произвели 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп был поименован и посвящён выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев. Так, первый залп был посвящён Дню Санкт-Петербурга, второй — в честь основателя города Петра Великого, третий — в честь города-героя Ленинграда, также были залпы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, героев, отстоявших Ленинград, ветеранов войны, Петропавловской крепости — хранительницы традиций Санкт-Петербурга.

Накануне была проведена тренировка артиллерийских расчетов, в ходе которой военнослужащие отработали чёткость и слаженность действий при заряжании орудий и производстве выстрелов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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