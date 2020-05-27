27.05.2020 (20:30)

Главное командование ВМФ России подало заявку на соискание Премии Русского географического общества в номинации «Лучший научный проект»

Главное командование Военно-Морского Флота (ВМФ) России подало заявку на соискание Премии Русского географического общества в номинации «Лучший научный проект». Название проекта: «Кругосветная океанографическая экспедиция на океанографическом исследовательском судне «Адмирал Владимирский». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на плановом совещании в Адмиралтействе.

Автор проекта — Главное командование ВМФ (Центр Русского географического общества при Главном командовании ВМФ).

Цели и задачи проекта — научные исследования, выполнение гидрографических и геофизических работ в море Беллинсгаузена в рамках навигационной морской карты 51098 (INT 9172), гидрографических работ в районе острова Петра 1 с целью определения характера рельефа дна на подходах к острову и уточнения положения береговой черты, исследования стационарного магнитного поля в море Дюрвиля с целью определения координат Южного магнитного полюса, выполнение грунтовой съемки, экспериментальной магнитной съемки, проведение океанографических и гидрометеорологических исследований, гидрографических и морских геофизических работ по маршрутам переходов, исследование работы радионавигационных систем, зрительных и звукосигнальных средств навигационного оборудования.

«Важнейшим мероприятием стало проведение памятных мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, в котором приняли участие гидрографы и экипаж океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», — подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Кругосветка охватила обширную географию — это Атлантический океан, порт Лиссабон (Португалия), порт Рио-де-Жанейро (Бразилия), порт Монтевидео (Уругвай), Тихий океан, море Беллинсгаузена, остров Петра I, Индийский океан, море Дюрвиля, Аравийское море, порт Виктория (Сейшельские острова).

Партнерами проекта на всех этапах подготовки и осуществления кругосветной экспедиции была Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

Как отметил главнокомандующий ВМФ России, в первой декаде июня океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» будет торжественно встречено в Кронштадте.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице