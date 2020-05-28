Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.05.2020 (07:00)

Ленинградская армия ЗВО проведёт учебно-методический сбор с офицерами службы войск и безопасности военной службы

В Санкт-Петербурге на базе дивизии ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) состоится учебно-методический сбор с заместителями начальников штабов соединений и воинских частей по службе войск и безопасности военной службы.

Одной из основных целей сбора является выработка единой методики работы по организации повседневной и служебно-боевой деятельности воинских частей.

В ходе мероприятия будут рассмотрены основные актуальные, требующие внимания вопросы, касающиеся особенностей несения внутренней и караульной службы, несения службы в полевых условиях при проведении тактических учений с зенитными ракетными и радиотехническими войсками, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей.

В практической части военнослужащим продемонстрируют порядок взаимодействия дежурных подразделений антитеррора с резервными и контрольно-охранными группами состава внутреннего караула. Кроме того, на примере местного караульного городка будет рассмотрен порядок установки и эксплуатации современных технических средств охраны.

В завершение сбора специалисты службы войск и безопасности военной службы сдадут зачеты по знанию руководящих документов и положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчеты артиллерийских орудий произвели салют в честь 317-й годовщины Санкт-Петербурга, посвятив залп медикам
Российские военнослужащие в Приднестровье провели смотр готовности военной техники к мероприятиям летнего периода обучения
Балтийский флот обеспечивает заводские ходовые испытания большого десантного корабля «Петр Моргунов»
Российские военнослужащие в Приднестровье принимают меры противопожарной безопасности в связи с жаркой погодой

Метки:
Западный военный округ , ВКС , Авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false