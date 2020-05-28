28.05.2020 (07:00)

Ленинградская армия ЗВО проведёт учебно-методический сбор с офицерами службы войск и безопасности военной службы

В Санкт-Петербурге на базе дивизии ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) состоится учебно-методический сбор с заместителями начальников штабов соединений и воинских частей по службе войск и безопасности военной службы.

Одной из основных целей сбора является выработка единой методики работы по организации повседневной и служебно-боевой деятельности воинских частей.

В ходе мероприятия будут рассмотрены основные актуальные, требующие внимания вопросы, касающиеся особенностей несения внутренней и караульной службы, несения службы в полевых условиях при проведении тактических учений с зенитными ракетными и радиотехническими войсками, а также организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей.

В практической части военнослужащим продемонстрируют порядок взаимодействия дежурных подразделений антитеррора с резервными и контрольно-охранными группами состава внутреннего караула. Кроме того, на примере местного караульного городка будет рассмотрен порядок установки и эксплуатации современных технических средств охраны.

В завершение сбора специалисты службы войск и безопасности военной службы сдадут зачеты по знанию руководящих документов и положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации.

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