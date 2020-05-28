Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.05.2020 (06:30)

Более 4 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приняли участие в комплексных занятиях по требованиям безопасности

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в рамках подготовки к новому периоду обучения прошли комплексные занятия по требованиям безопасности.

Военнослужащим были доведены требования безопасности при проведении мероприятий повседневной деятельности войск, хозяйственных работ, обслуживании вооружения и военной техники, несении караульной службы, обращении с боеприпасами и средствами имитации, а также правила оказания первой доврачебной медицинской помощи при ранениях, переломах и ожогах.

Кроме того, личному составу были показаны учебные фильмы с применением кадров, демонстрирующих последствия нарушения тех или иных требований безопасности.

Также на одном из учебных мест военнослужащим напомнили порядок использования и меры безопасности при обращении со средствами пожаротушения, порядок определения неисправностей электропроводки и бытовых приборов.

Всего в комплексных занятиях приняли участие более 4 тыс. военнослужащих общевойсковых, зенитных ракетных, инженерно-саперных и артиллерийских соединений армии.

Занятия проводились в соответствии с планом боевой подготовки ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчеты артиллерийских орудий произвели салют в честь 317-й годовщины Санкт-Петербурга, посвятив залп медикам
Российские военнослужащие в Приднестровье провели смотр готовности военной техники к мероприятиям летнего периода обучения
Балтийский флот обеспечивает заводские ходовые испытания большого десантного корабля «Петр Моргунов»
Российские военнослужащие в Приднестровье принимают меры противопожарной безопасности в связи с жаркой погодой

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false