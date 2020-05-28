28.05.2020 (06:00)

Военная полиция ЗВО в Воронеже получила на вооружение свыше 20 единиц новейших электрошоковых устройств «Парализатор»

Военная полиция Воронежского гарнизона Западного военного округа (ЗВО) получила на вооружение более 20 единиц новейших электрошоковых устройств «Парализатор».

Особенностью поступивших электрошоковых специальных средств стала возможность использования не только при контактных задержаниях, но и во время дистанционного обезвреживания.

«Парализатор» выполнен в виде пистолетной рукоятки удобной эргономической формы с расположенными в передней части электродами и гнездами для установки сменных картриджей. Во время дистанционного обезвреживания сотрудники военной полиции используют размещенное на корпусе прицельное приспособление, а также лазерный целеуказатель. Для предотвращения несанкционированного использования устройство оборудовано предохранителем.

Личный состав подразделений военной полиции Воронежского гарнизона обеспечивает воинскую дисциплину и правопорядок внутри воинских частей, в пунктах постоянной дислокации, на полевых выходах и сборах, а также производит конвоирование нарушителей и охрану военных объектов.

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