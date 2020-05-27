27.05.2020 (19:26)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели смотр готовности военной техники к мероприятиям летнего периода обучения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели смотр готовности военной техники к мероприятиям летнего периода обучения.

Для проверки состояния техники и качества проведенных работ по ее переводу была составлена комиссия из числа офицеров управления ОГРВ ПРРМ.

В ходе смотра бронетанковой и автомобильной техники было проверено техническое состояние вооружения и исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах. Также проверена исправность средств связи, наличие средств пожаробезопасности и оказания первой медицинской помощи.

Летний период обучения 2020 учебного года начнётся 1 июня.

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