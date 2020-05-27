Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.05.2020 (18:45)

Балтийский флот обеспечивает заводские ходовые испытания большого десантного корабля «Петр Моргунов»

Боевые корабли, суда вспомогательного флота, морская авиация и береговые войска Балтийского флота обеспечивают заводские ходовые испытания большого десантного корабля (БДК) «Петр Моргунов», построенного на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Во время испытаний в главной базе флота — Балтийске — в десантный отсек корабля, через аппарели БДК проводилась загрузка и выгрузка различных видов бронетехники (танки, бронетранспортеры и др.), личного состава соединения морской пехоты и 11-го армейского корпуса Балтийского флота.

Во ходе испытательных выходов в море боевые корабли и суда обеспечивают проведение артиллерийских стрельб экипажем БДК в районах боевой подготовки Балтийского флота. А самолёты и вертолёты морской авиации проводят облёт радиотехнических средств корабля.

Корабли проекта 11711 способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье принимают меры противопожарной безопасности в связи с жаркой погодой
Военнослужащие ЗВО провели два этапа специальной обработки Воронежского центра ракетного двигателестроения
Ракетные корабли Балтийского флота уничтожили условные береговые и морские цели крылатыми ракетами «Калибр»
Специалисты РХБ защиты ЗВО провели дезинфекцию в управлении противопожарной службы МЧС в Воронеже

Метки:
Корабли , Балтийский флот , Западный военный округ , Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false