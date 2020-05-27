27.05.2020 (18:45)

Балтийский флот обеспечивает заводские ходовые испытания большого десантного корабля «Петр Моргунов»

Боевые корабли, суда вспомогательного флота, морская авиация и береговые войска Балтийского флота обеспечивают заводские ходовые испытания большого десантного корабля (БДК) «Петр Моргунов», построенного на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Во время испытаний в главной базе флота — Балтийске — в десантный отсек корабля, через аппарели БДК проводилась загрузка и выгрузка различных видов бронетехники (танки, бронетранспортеры и др.), личного состава соединения морской пехоты и 11-го армейского корпуса Балтийского флота.

Во ходе испытательных выходов в море боевые корабли и суда обеспечивают проведение артиллерийских стрельб экипажем БДК в районах боевой подготовки Балтийского флота. А самолёты и вертолёты морской авиации проводят облёт радиотехнических средств корабля.

Корабли проекта 11711 способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.

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