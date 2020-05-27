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27.05.2020 (18:30)

Экипажи кораблей Северного флота готовятся к противолодочному учению в Баренцевом море

Сегодня в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море вышли большой противолодочный корабль «Североморск» и малый противолодочный корабль «Онега».

В ближайшее время они приступят к проведению зачетного двухстороннего учения, в ходе которого будут отрабатываться элементы поиска подводой лодки условного противника и учебной атаки с применением штатного гидроакустического вооружения.

В ходе учения экипажи отработают элементы совместного маневрирования, примут участие в тренировках по связи и управлению. Совместно с противолодочной авиацией корабли выполнят поиск атомной подводной лодки Северного флота, находящейся в районе проведения учения.

Противодействие противолодочным кораблям будет оказывать экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота, отрабатывающий задачи скрытного слежения и выхода в торпедную атаку по надводным целям.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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