27.05.2020 (18:28)

Российские военнослужащие в Приднестровье принимают меры противопожарной безопасности в связи с жаркой погодой

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен комплекс мер по противопожарной защите военных объектов.

В связи с прогнозируемой жаркой погодой и приближением пожароопасного периода противопожарные меры приняты во всех военных городках ОГРВ ПРРМ.

Во всех военных городках ОГРВ ПРРМ были заменены огнетушители с истекающим сроком эксплуатации на новые огнетушители, проверены все противопожарные коммуникации зданий и схемы пожарной эвакуации из зданий.

Меры по противопожарной охране приняты на складе артиллерийских боеприпасов ОГРВ ПРРМ (с. Колбасна). В общей сложности на складе боеприпасов произведена опашка периметра размером более 50 гектар. На складах обеспечен резерв воды в необходимых количествах, подготовлены и заполнены около 50 пожарных водоемов общим объемом более 1500 куб. метров воды.

В военных городках ОГРВ ПРРМ постоянно несут службу противопожарные команды, которые обучены слаженным действиям при возникновении нештатных ситуаций и могут в течение считанных минут выехать в необходимом направлении. Для закрепления полученных навыков в зимнем периоде обучения было проведено около 25 учебных пожарных тревог.

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