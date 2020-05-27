Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.05.2020 (18:28)

Российские военнослужащие в Приднестровье принимают меры противопожарной безопасности в связи с жаркой погодой

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен комплекс мер по противопожарной защите военных объектов.

В связи с прогнозируемой жаркой погодой и приближением пожароопасного периода противопожарные меры приняты во всех военных городках ОГРВ ПРРМ.

Во всех военных городках ОГРВ ПРРМ были заменены огнетушители с истекающим сроком эксплуатации на новые огнетушители, проверены все противопожарные коммуникации зданий и схемы пожарной эвакуации из зданий.

Меры по противопожарной охране приняты на складе артиллерийских боеприпасов ОГРВ ПРРМ (с. Колбасна). В общей сложности на складе боеприпасов произведена опашка периметра размером более 50 гектар. На складах обеспечен резерв воды в необходимых количествах, подготовлены и заполнены около 50 пожарных водоемов общим объемом более 1500 куб. метров воды.

В военных городках ОГРВ ПРРМ постоянно несут службу противопожарные команды, которые обучены слаженным действиям при возникновении нештатных ситуаций и могут в течение считанных минут выехать в необходимом направлении. Для закрепления полученных навыков в зимнем периоде обучения было проведено около 25 учебных пожарных тревог.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО провели два этапа специальной обработки Воронежского центра ракетного двигателестроения
Ракетные корабли Балтийского флота уничтожили условные береговые и морские цели крылатыми ракетами «Калибр»
Специалисты РХБ защиты ЗВО провели дезинфекцию в управлении противопожарной службы МЧС в Воронеже
Подразделения РХБ защиты ЗВО, выполнявшие задачи в Италии, продезинфицируют парадную площадку в Московской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false