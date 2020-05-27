27.05.2020 (17:40)

Из стационара полевого военного госпиталя ЮВО в Буйнакске выписаны первые три пациента

Из стационара полевого мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа, развернутого в Буйнакске (Республика Дагестан), выписаны первые три пациента.

Всего с момента начала работы за помощью к военным медикам в Буйнакске обратились более 150 местных жителей. В настоящее время необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях стационарно получают 38 человек.

Все прибывающие в полевой госпиталь пациенты проходят необходимое обследование, сдают анализ на наличие COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов.

После проведения медицинским персоналом лечебно-диагностических мероприятий, оказания необходимой помощи и получения отрицательных результатов на наличие COVID-19 из стационара были выписаны и отправлены на амбулаторное лечение первые три пациента.

В распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория.

Кроме того, военными медиками Западного военного округа аналогичный полевой мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек развернут в поселке Ботлих, который с 27 мая также начал прием местного населения.

Справочно:

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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