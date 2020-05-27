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27.05.2020 (17:19)

Экипажи вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов над Кольским полуостровом и акваторией Баренцева моря.

Полёты выполняются в простых метеоусловиях в рамках подготовки экипажей корабельных вертолётов к выполнению задач дальних походов в составе корабельных авиагрупп.

В ходе учебно-тренировочных полётов основной упор делается на подготовку молодых летчиков и совершенствование их летных навыков. 

Во время летной смены общий налет десяти экипажей корабельных вертолетов составил порядка 20 часов.

По итогам тренировки все молодые пилоты повысили уровень летной подготовки и были допущены к выполнению более сложных упражнений.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Авиация , Морская авиация
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