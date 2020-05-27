27.05.2020 (17:19)
Экипажи вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем
Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов над Кольским полуостровом и акваторией Баренцева моря.
Полёты выполняются в простых метеоусловиях в рамках подготовки экипажей корабельных вертолётов к выполнению задач дальних походов в составе корабельных авиагрупп.
В ходе учебно-тренировочных полётов основной упор делается на подготовку молодых летчиков и совершенствование их летных навыков.
Во время летной смены общий налет десяти экипажей корабельных вертолетов составил порядка 20 часов.
По итогам тренировки все молодые пилоты повысили уровень летной подготовки и были допущены к выполнению более сложных упражнений.
Новости по теме:
На аэродроме Мигалово завершается перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации
Авиация Ленинградской армии ЗВО в ходе учений применила более 4500 единиц авиационных средств поражения
Мурманские призывники сдали контрольный тест на коронавирусную инфекцию перед отправкой на сборный пункт
Метки: