27.05.2020 (17:13)
Военнослужащие ЗВО провели два этапа специальной обработки Воронежского центра ракетного двигателестроения
Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) провели комплексную обработку Воронежского центра ракетного двигателестроения, направленную на предотвращение заноса новой вирусной инфекции на территорию предприятия.
Обработка центра будет проводиться в три этапа. На первых двух выполнена специальная очистка предприятий Конструкторского бюро химавтоматики — одного из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей для пилотируемых программ освоения космоса. В ходе работ военнослужащие применили специальную технику войск РХБ защиты — авторазливочные станции АРС-14КМ и носимые комплекты дезинфекции ДКВ-1 для обработки напольного покрытия, контрольно-пропускных пунктов, пассажирского служебного транспорта, входных групп и рабочих мест.
Всего еженедельно планируется проводить обработку более 3,5 тыс. квадратных метров прилегающих площадей, автопарка, входных групп и проходных пунктов.