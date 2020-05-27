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27.05.2020 (17:13)

Военнослужащие ЗВО провели два этапа специальной обработки Воронежского центра ракетного двигателестроения

Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) провели комплексную обработку Воронежского центра ракетного двигателестроения, направленную на предотвращение заноса новой вирусной инфекции на территорию предприятия.

Обработка центра будет проводиться в три этапа. На первых двух выполнена специальная очистка предприятий Конструкторского бюро химавтоматики — одного из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей для пилотируемых программ освоения космоса. В ходе работ военнослужащие применили специальную технику войск РХБ защиты — авторазливочные станции АРС-14КМ и носимые комплекты дезинфекции ДКВ-1 для обработки напольного покрытия, контрольно-пропускных пунктов, пассажирского служебного транспорта, входных групп и рабочих мест.

Всего еженедельно планируется проводить обработку более 3,5 тыс. квадратных метров прилегающих площадей, автопарка, входных групп и проходных пунктов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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