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27.05.2020 (16:57)

Ракетные корабли Балтийского флота уничтожили условные береговые и морские цели крылатыми ракетами «Калибр»

В ходе планового выхода в море малые ракетные корабли (МРК) «Советск» и «Мытищи» Балтийского флота выполнили электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также по береговым целям, расположенным на значительном удалении. Стрельба выполнялась двумя кораблями одновременно с применением ракетных комплексов «Калибр-НК».

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы проходили в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы.

В ходе маневров кораблями также было выполнено совместное отражение воздушного налета с помощью ствольной артиллерии и отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

После выполнения огневых задач экипажи отработали элементы совместного плавания, а также провели ряд корабельных учений — по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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