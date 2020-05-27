27.05.2020 (15:50)

Специалисты РХБ защиты ЗВО провели дезинфекцию в управлении противопожарной службы МЧС в Воронеже

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты защиты Западного военного округа провели дезинфекцию в Специальном управлении федеральной противопожарной службы №37 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в Воронеже.

Военнослужащие РХБ защиты провели комплексную обработку внешней территории Специального управления, обработав асфальтированную дорогу, фасады зданий, контрольно-пропускной пункт, входные двери, а также аварийно-спасательную и пожарную технику. Также специалисты РХБЗ продезинфицировали внутренние помещения зданий, в том числе гаражи техники, особое внимание уделялось обработке контактных предметов: дверных ручек, столов, перил, пожарный шест.

Дезинфекция проводилась при помощи специальной техники войск РХБ защиты – АРС14КМ. Обработка внутренних помещений и труднодоступных участков проводилась вручную, с применением комплекта для дезинфекции ДКВ-1. Для дезинфекции использовался специальный раствор ДТС-ГК с примесями.

Общая площадь обработки превысила 2 тыс. кв. м.

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