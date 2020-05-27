27.05.2020 (15:42)

Военные комиссариаты ЮВО направили в войска первую тысячу призывников

Военные комиссариаты Южного военного округа (ЮВО) в течение недели направили в войска более 1000 новобранцев для прохождения службы по призыву. Из них более 100 человек — крымчане.

Две трети призывников прибыли в соединения и воинские части ЮВО, остальные будут проходить военную службу в воинских частях за пределами военного округа, а также в других силовых структурах России.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова перевозка молодого пополнения осуществляется в железнодорожных вагонах в условиях соблюдения социальной дистанции при заполнении вагона на 50% от штатной вместимости.

Со сборных пунктов, вокзалов и аэродромов новобранцы перевозятся исключительно на военных автобусах, предварительно прошедших спецобработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК.

Важно отметить, что перед отправкой в краевой сборный пункт призывники проходят первичный тест на наличие коронавирусной инфекции в районных военных комиссариатах и только после этого допускаются к дальнейшим мероприятиям призыва. Каждый новобранец получает комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Помещения военных комиссариатов, дороги и фасады зданий также регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором.

Всего в ходе весеннего призыва в Вооруженные Силы из субъектов Юга России будут отправлены около 26 тыс. человек.

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