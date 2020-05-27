27.05.2020 (15:00)

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане приступили к мониторингу пожаров на военных объектах

Военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане применили беспилотную авиацию для мониторинга пожарной обстановки на российских военных объектах.

В связи с высокой пожарной опасностью на территории республики в военных городках Душанбе, Бохтар, а также на полигонах Ляур и Самбули усилены меры по противопожарной безопасности.

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» в круглосуточном режиме ведут воздушное патрулирование территории с просмотром видеоизображения, передаваемого с беспилотника в режиме реального времени. Это позволяет быстро определить координаты очагов возгорания, а дежурным пожарным командам принять меры к их локализации.

Беспилотные летательные аппараты оборудованы тепловизорами и видеокамерами, что позволяют в круглосуточном режиме обнаружить даже мелкие очаги пожаров.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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