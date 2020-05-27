27.05.2020 (15:11)
День специалиста РХБ защиты проведен на российской военной базе в Таджикистане
День специалиста радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проведен в подразделениях российской военной базы в Таджикистане.
В ходе занятия военнослужащие отработали нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты: противогаза и общевойскового защитного комплекта. Экипажи боевых машин выполнили нормативы внутри штатной техники и с ходу преодолели условно зараженный участок местности на максимальной скорости. Также специалисты РХБ защиты отработали задачи по дезинфекции экипировки, дезактивации и дегазации вооружения и военной техники.
Справочно:
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.