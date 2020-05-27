27.05.2020 (15:11)

День специалиста РХБ защиты проведен на российской военной базе в Таджикистане

День специалиста радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проведен в подразделениях российской военной базы в Таджикистане.

В ходе занятия военнослужащие отработали нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты: противогаза и общевойскового защитного комплекта. Экипажи боевых машин выполнили нормативы внутри штатной техники и с ходу преодолели условно зараженный участок местности на максимальной скорости. Также специалисты РХБ защиты отработали задачи по дезинфекции экипировки, дезактивации и дегазации вооружения и военной техники.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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