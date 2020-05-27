Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.05.2020 (14:57)

Подразделения РХБ защиты ЗВО, выполнявшие задачи в Италии, продезинфицируют парадную площадку в Московской области

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) проведут специальную обработку копии Красной площади в подмосковном Алабине, где будут проходить тренировки к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением 10 специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К выполнят дезинфекцию территории парадной площадки, парков боевых машин, более 300 единиц вооружения и военной техники, мест размещения личного состава, подъездных путей, а также транспорта, доставляющего участников парада к местам тренировок.

Военнослужащие обработают дезинфицирующими растворами более 60 тыс. кв. м. Впоследствии спецобработка будет выполняться после каждой тренировки.

Мероприятия дезинфекции проведут специалисты бригады РХБ защиты ЗВО, дислоцированной в Курской области. Ранее военнослужащие этого соединения привлекались к ликвидации последствий вспышки вирусной инфекции в Итальянской Республике и после возвращения из командировки прошли карантин.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Самаре военнослужащие ЦВО провели обработку клинического санатория «Волга»
Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию федеральной производственной компании «Волма» в Волгограде
Специалисты войск РХБ защиты ВВО приступили к дезинфекции в г. Шимановск Амурской области, где зафиксирована вспышка вирусной инфекции
В танковой армии ЗВО прошли комплексные занятия по безопасности военной службы

Метки:
Западный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false