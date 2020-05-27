27.05.2020 (14:57)

Подразделения РХБ защиты ЗВО, выполнявшие задачи в Италии, продезинфицируют парадную площадку в Московской области

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) проведут специальную обработку копии Красной площади в подмосковном Алабине, где будут проходить тренировки к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением 10 специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К выполнят дезинфекцию территории парадной площадки, парков боевых машин, более 300 единиц вооружения и военной техники, мест размещения личного состава, подъездных путей, а также транспорта, доставляющего участников парада к местам тренировок.

Военнослужащие обработают дезинфицирующими растворами более 60 тыс. кв. м. Впоследствии спецобработка будет выполняться после каждой тренировки.

Мероприятия дезинфекции проведут специалисты бригады РХБ защиты ЗВО, дислоцированной в Курской области. Ранее военнослужащие этого соединения привлекались к ликвидации последствий вспышки вирусной инфекции в Итальянской Республике и после возвращения из командировки прошли карантин.

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