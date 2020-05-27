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27.05.2020 (14:50)

Новая техника для обеспечения полетов поступила на российскую военную базу в Киргизии

Аэродромный комплект современной техники наземного обеспечения полетов пополнил автопарк объединенной российской военной базы в Киргизской Республике. Специальная техника была доставлена с аэродрома в Свердловской области самолетом военно-транспортной авиации Ил-76.

Шесть комплектов аэродромных передвижных агрегатов АПА, авторезервуаров кислорода, азота, и сжатого воздуха на базе автомобиля «Урал», пришедшие на замену менее современного оборудования, предназначены для всестороннего обслуживания систем летательных аппаратов – штурмовиков Су-25СМ и вертолетов Ми-8МТВ, стоящих на вооружении российской военной базы. Военнослужащие-водители прошли дистанционное обучение на данный тип техники и после сдачи экзаменов и зачетов получили допуск к работе.

Объединенная военная российская база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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