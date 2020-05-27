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27.05.2020 (14:20)

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО выполнили дезинфекцию площадки проведения артиллерийского салюта в ознаменование 317-й годовщины города

В Санкт-Петербурге специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа выполнили дезинфекцию площадки проведения праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 317-й годовщины основания города.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14, АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Специалисты обработали места расстановки орудий Д-44, подъездные пути, фасады и прилегающую территорию Петропавловской крепости.

В День города расположенные у Петропавловской крепости расчёты орудий произведут 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп будет поименован и посвящён выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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