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27.05.2020 (13:58)

Специалисты РХБ защиты ЦВО провели санобработку военных аэродромов в Поволжье, Сибири и на Урале

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели мероприятия по дезинфекции объектов военных аэродромов в Поволжье, Сибири и на Урале.

Специалисты РХБ защиты обработали дезинфицирующим раствором помещения контрольно-диспетчерских пунктов, места технического обслуживания авиационной техники, помещения медпунктов, столовых и места отдыха летного и инженерно-технического состава. Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах вся специальная техника, проезжающая на территории аэродромов, обрабатывается специальными авторазливочными станциями АРС-14КМ.

Соединения и воинские части объединения военно-воздушных войск и противовоздушной обороны ЦВО дислоцируются на территории 29 субъектов Российской Федерации, расположенных в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, а также в Казахстане и Киргизии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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