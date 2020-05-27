27.05.2020 (13:10)

В Самаре военнослужащие ЦВО провели обработку клинического санатория «Волга»

В Самаре мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели обработку клинического санатория «Волга».

В ходе мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций военнослужащие, применив авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1, выполнили специальную обработку административных помещений, фасадов зданий, мест отдыха и дорог. Также была организована работа поста по обработке машин, въезжающих на территорию санатория.

Ранее специалисты РХБ защиты обработали более 100 объектов в Поволжье: набережную реки Волги, военные комиссариаты, городские парки, Самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО «ОДК-Кузнецов», Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и др.

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