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27.05.2020 (13:00)

На Урале определены самые творческие военнослужащие ЦВО

В Свердловской области завершился окружной смотр художественной самодеятельности среди военнослужащий соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) в рамках отбора на всеармейский этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира».

В номинациях «Сударыня» и «Кавалер» боролись около 50 военнослужащих ЦВО из Сибири, Урала и Поволжья.

Каждый конкурсант представил жюри художественные номера, включавшие в себя исполнение песни, декламацию стихотворения и сценический показ отрывка из любимого литературного произведения.

Победителями творческого конкурса среди женщин стала представительница артиллерийского соединения из Кузбасса. Второе место в упорной борьбе завоевала конкурсантка из горной мотострелковой бригады из Тувы. Третья строчка в таблице победителей досталась военнослужащей из ракетного соединения со Среднего Урала.

Лидером творческого конкурса среди военнослужащих-мужчин стал представитель соединения специального назначения из Новосибирской области. Второе и третье места с незначительным отставанием от победителя заняли военнослужащие дивизии противовоздушной обороны и горного мотострелкового соединения из Сибири.

Всеармейский этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира» пройдет на базе одной из воинских частей ЦВО в Свердловской области с 29 июня по 4 июля.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Воин мира , Конкурсы , АрМИ
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