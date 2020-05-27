27.05.2020 (12:59)

Сборы со старшинами подразделений 201-й военной базы состоялись в Таджикистане

Инструкторско-методические сборы со старшинами подразделений 201-й военной базы РФ состоялись в Таджикистане. Мероприятие проходило под общим руководством заместителя командира соединения по тылу полковника Дмитрия Штаненко.

Для участников были проведены показные инструкторско-методические занятия, в том числе и по организации питания военнослужащих, медицинскому обеспечению, порядку получения и хранения оружия. На плацу военной базы состоялся строевой смотр, где напомнили требования к правилам ношения военной формы одежды. Также были проведены лекционные занятия, на которых доводилась информация о новшествах в руководящих документах по организации службы и быта военнослужащих. Все занятия были направлены на повышение уровня теоретических знаний военнослужащих для ведения ротного хозяйства и воспитания подчиненного личного состава.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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