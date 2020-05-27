27.05.2020 (12:00)
Военнослужащие ВВО начали подготовку военной техники к парадным тренировкам
Военнослужащие Восточного военного округа приступили к подготовке военной техники к возобновлению тренировок парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Всего решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко в апреле с.г. на временное хранение было поставлено свыше 450 единиц боевой техники, которые подготовлены к участию в парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. Исключение составила авиационная техника, которая продолжала выполнять повседневные учебно-боевые задачи.
Специалисты уже приступили к проведению диагностики технического состояния техники, обслуживанию и мойке боевых машин.
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