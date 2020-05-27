27.05.2020 (12:05)
На аэродроме Мигалово завершается перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации
На аэродроме Мигалово специальная комиссия завершила проверку и контроль готовности авиационной техники к эксплуатации в летний период.
Основная задача заключалась в проверке качественного состояния авиационной техники, поддержании в готовности к боевому применению, доукомплектовании запасными частями, инструментом и принадлежностями, дозаправка установленными видами горючего и смазочных материалов и специальными техническими жидкостями.
В ходе работы специальной комиссии проверялись знания личного состава об особенностях эксплуатации ВВСТ в летний период, проводился контрольный осмотр авиатехники, средств обеспечения полетов, аэродромов, аэродромных сооружений.
После тщательного осмотра и проверки ВВСТ комиссия подтвердила готовность авиатехники к летней эксплуатации.