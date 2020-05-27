27.05.2020 (12:05)

На аэродроме Мигалово завершается перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации

На аэродроме Мигалово специальная комиссия завершила проверку и контроль готовности авиационной техники к эксплуатации в летний период.

Основная задача заключалась в проверке качественного состояния авиационной техники, поддержании в готовности к боевому применению, доукомплектовании запасными частями, инструментом и принадлежностями, дозаправка установленными видами горючего и смазочных материалов и специальными техническими жидкостями.

В ходе работы специальной комиссии проверялись знания личного состава об особенностях эксплуатации ВВСТ в летний период, проводился контрольный осмотр авиатехники, средств обеспечения полетов, аэродромов, аэродромных сооружений.

После тщательного осмотра и проверки ВВСТ комиссия подтвердила готовность авиатехники к летней эксплуатации.

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