27.05.2020 (12:00)

В соединении Дальней авиации проходит конкурс «Армия России. Фотовзгляд-2020»

В Саратовском соединении Дальней авиации проходит конкурс «Армия России. Фотовзгляд-2020». В нем принимают участие военнослужащие, лица гражданского персонала, члены их семей, увлекающиеся жизнью авиации и армии в целом.

Целью конкурса является пропаганда военной службы и формирование положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенствование культурного взаимодействия между армией и обществом.

На конкурс, который проводится в 15 номинациях, уже представлено более 200 цветных и черно-белых фоторабот.

По словам заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Олега Михайлишина, самой популярной на конкурсе является номинация «На страже неба».

В целом конкурс демонстрирует огромный интерес к армии не только со стороны самих военнослужащих, но и любителей фотографии, не связанных с Вооруженными Силами Российской Федерации.

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