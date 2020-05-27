27.05.2020 (12:00)
В соединении Дальней авиации проходит конкурс «Армия России. Фотовзгляд-2020»
В Саратовском соединении Дальней авиации проходит конкурс «Армия России. Фотовзгляд-2020». В нем принимают участие военнослужащие, лица гражданского персонала, члены их семей, увлекающиеся жизнью авиации и армии в целом.
Целью конкурса является пропаганда военной службы и формирование положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенствование культурного взаимодействия между армией и обществом.
На конкурс, который проводится в 15 номинациях, уже представлено более 200 цветных и черно-белых фоторабот.
По словам заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Олега Михайлишина, самой популярной на конкурсе является номинация «На страже неба».
В целом конкурс демонстрирует огромный интерес к армии не только со стороны самих военнослужащих, но и любителей фотографии, не связанных с Вооруженными Силами Российской Федерации.