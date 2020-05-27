27.05.2020 (12:01)

Разработчики средств инженерного вооружения из десятков городов России приглашены на форум «АРМИЯ-2020»

Научная дискуссия, посвященная особенностям подконтрольной эксплуатации средств инженерного вооружения, включена в перечень мероприятий научно-деловой программы форума и объединит за круглым столом представителей организаций Минобороны России и предприятий промышленности, занимающихся разработкой широкой номенклатуры средств инженерного вооружения. Участникам дискуссии будет предложено определить порядок организации подконтрольной эксплуатации средств инженерного вооружения в войсках, основываясь на опыте прошлых лет.

СПРАВОЧНО:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводится в течение пяти дней с 23 по 28 августа на базе на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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