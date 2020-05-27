27.05.2020 (11:35)

Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе защитили объекты от химической атаки условного противника

В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, прошла комплексная тренировка по отработке действий личного состава в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

По замыслу тренировки, на пункты управления соединений и воинских частей стали поступать сигналы о применении условным противником химического оружия. Штатные расчеты РХБ защиты были приведены в повышенные степени боевой готовности. Военнослужащим была поставлена задача выявить очаг «заражения», оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке в штаб ЮВО по штатным каналам связи.

В ходе тренировки также отрабатывались действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин. Специалисты выполнили развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия и разведывательных химических машин, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Военнослужащие инженерных, артиллерийских, ракетных и других подразделений сдали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта, а также по проведению частичной специальной обработки стрелкового оружия.

В тренировке приняли участие более 3 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники. Тренировка проходила в течение трех дней под руководством начальника войск РХБ защиты армии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице