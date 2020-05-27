27.05.2020 (11:30)

Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Городищенском районе Волгоградской области

Саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные рядом с х. Донской Городищенского района Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена в ходе поисковых работ поисковиками-любителями. Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как более 30 минометных снарядов времен Великой Отечественной войны.

Так как снаряды обнаружили на безопасном расстоянии от населенного пункта, саперы уничтожили их на месте путем подрыва накладным зарядом.

С начала года военные специалисты провели более 20 занятий с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при нахождении взрывоопасных предметов.

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