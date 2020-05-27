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27.05.2020 (11:25)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию федеральной производственной компании «Волма» в Волгограде

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провел дезинфекцию на территории федеральной производственной компании «Волма» в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций в Волгоградской области.

Специалисты войск РХБ защиты выполнили обработку около 22 тыс. кв. м, в том числе в цехах, административных помещениях, прилегающих к зданиям дорог и территории, фасадов зданий.

Военнослужащие выполняли дезинфекцию в костюмах «Нерехта» специальным раствором ДТС-ГК с применением трех авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , COVID-19
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