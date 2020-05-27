27.05.2020 (11:20)

Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО выполнили фигуры высшего пилотажа при перебазировании на запасной аэродром

На Кубани состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с экипажами штурмовиков Су-25СМ авиаполка объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

В ЛТУ приняли участие порядка 100 военнослужащих ЮВО, задействовали около 20 модернизированных штурмовиков Су-25СМ, Су-25СМ3 и около 50 единиц специальной военной техники.

На одном из этапов учения летчики совершили перебазирование на запасной аэродром на удалении более 800 км. Для этого подразделениям наземных служб необходимо было выполнить комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, выдаче радиолокационной информации на пункты боевого управления, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы, заправке самолетов и осуществлению маскировки авиационной техники и средств наземного обеспечения.

В ходе основного этапа ЛТУ экипажи авиационной эскадрильи поразили цели, имитирующие вертолеты и объекты армейской авиации условного противника, на полигоне Арзгир в Ставропольском крае. Также они выполнили некоторые элементы сложного пилотажа (вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, «петля Нестерова») на скоростях от 300 до 800 км/ч и высотах от 1500 до 3000 м.

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