27.05.2020 (10:34)

На Черноморском флоте определили сроки передачи сторожевого корабля «Сметливый» филиалу парка «Патриот»

В Севастополе на борту готовящегося стать музеем сторожевого корабля Черноморского флота (ЧФ) «Сметливый» прошло межведомственное совещание об определении сроков передачи корабля филиалу военно-патриотического парка «Патриот» Южного военного округа.

Мероприятие прошло под руководством начальника штаба Черноморского флота контр-адмирала Игоря Смоляка.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы завершения передачи филиалу парка «Патриот» легендарного корабля и его вводе в эксплуатацию в качестве музея.

В настоящее время на Черноморском флоте завершается процедура закрытия лицевых счетов корабля. Параллельно с этим в правительстве города происходит утверждение места стоянки будущего корабля-музея для посещения жителями и гостями Севастополя.

В ближайшее время при поддержке ветеранов флота сотрудники парка «Патриот» проведут музеефикацию «Сметливого», после чего корабль будет отправлен в док филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звёздочка» для конвертации.

С завершением доковых работ корабль выйдет из завода и в преддверии Дня ВМФ будет передан военно-патриотическому парку с последующей постановкой его на запланированное место стоянки уже в качестве музея.

В начале этого года сторожевой корабль «Сметливый» за двукратное превышение проектного срока службы был включён в книгу рекордов (достижений) Вооружённых сил Российской Федерации с формулировкой – 50 лет в составе Военно-Морского Флота.

В 2019 году сторожевому кораблю «Сметливый» исполнилось 50 лет с момента подъёма флага и включения в корабельный состав ВМФ.

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