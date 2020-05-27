27.05.2020 (10:30)

Водолазы Черноморского флота отрабатывают погружения на глубины до 60 метров в различное время суток

Водолазные специалисты отряда спасательных судов Черноморского флота проводят плановые учебные водолазные спуски на глубоководном водолазном полигоне в районе Севастополя.

Спуски осуществляются парами в водолазном снаряжении СВУ-5, на глубины от 45 до 60 метров, как в светлое, так и тёмное время суток.

К обеспечению водолазных работ привлечено специализированное водолазное судно РВК-764, оснащенное современными средствами объективного контроля за действиями людей под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом «Осмотр» и штатным спасательным оборудованием.

В ходе выполнения задач под водой специалистами проводится индивидуальная оценка физиологической натренированности водолазов.

Тренировки продлятся до конца текущей недели. К учебным мероприятиям привлечено порядка 50 водолазных специалистов Черноморского флота.

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