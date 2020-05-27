27.05.2020 (10:28)

Командующий войсками ВВО проверил готовность воинских частей в Приморье к новому учебному периоду

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Геннадий Жидко проинспектировал подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае.

В ходе рабочей поездки командующий проверил готовность вооружения и военной техники соединений военного округа в Приморье к летнему периоду обучения, проконтролировал ход комплектования общевойсковой армии военнослужащими по контракту, а также плановую реконструкцию жилищно-казарменного фонда.

Рабочая поездка генерал-лейтенанта Геннадия Жидко в Приморском крае носит плановый характер и продолжится проверкой воинских частей Тихоокеанского флота.

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