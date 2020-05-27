27.05.2020 (10:25)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО приступили к дезинфекции в г. Шимановск Амурской области, где зафиксирована вспышка вирусной инфекции

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа прибыли в г. Шимановск Амурской области и приступили к дезинфекционным работам.

Сегодня в первую очередь будут обработаны здания железнодорожной станции, школа и больница (12 тысяч квадратных метров помещений и коридоров), а также 4 километра дорог общего пользования.

Всего к специальной обработке в этом населенном пункте спланировано 44 километра дорог, 6 детских садов, 4 городские площади, 28 подъездов многоквартирных жилых домов.

Для дезинфекции задействованы современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт. Всего привлечено более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники.

Решение о направлении специалистов РХБ защиты принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по просьбе руководства региона. В течение суток был сформирован сводный отряд, который совершил 200 километровый марш до г. Шимановск.

Военнослужащие войск РХБЗ объединения имеют большой опыт, в том числе оказания помощи местному населению. В прошлом году специалисты были привлечены для ликвидации последствий ЧС в Амурской области и Еврейской автономии. В течение нескольких месяцев военнослужащие продезинфицировали десятки сел и городов, пострадавших от паводка разлива рек. Своевременно проведенные работы позволили предотвратить вспышки опасных вирусных инфекций.

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