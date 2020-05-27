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27.05.2020 (10:05)

Огневой взвод гаубичной артиллерийской батареи Ульяновского соединения ВДВ включен в книгу рекордов Вооруженных Сил РФ

Огневой взвод гаубичной артиллерийской батареи Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения включен в книгу рекордов (достижений) Вооруженных Сил Российской Федерации с формулировкой: «В ходе проведения стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», в сентябре 2019 г., впервые произведена экспериментальная переброска на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов Ми-8 в тыл условного противника огневого взвода гаубичной артиллерийской батареи Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, под руководством начальника артиллерии соединения гвардии подполковника Чикунова Александра Анатольевича». Переброска была произведена с орудийными расчетами и боеприпасами.

Соответствующий сертификат был накануне вручен в Ульяновске командованию гаубичного артиллерийского дивизиона.

На достигнутом десантники из Ульяновска останавливаться не собираются, ежедневно оттачивая свое боевое мастерство.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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