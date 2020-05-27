27.05.2020 (10:00)

Более 1000 военнослужащих Ивановского соединения ВДВ десантировано из различных типов самолетов в ходе плановых занятий по воздушно-десантной подготовке

Десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 1000 прыжков с парашютом из различных типов самолетов военно-транспортной авиации на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» ночью и днем.

Рано утром первая группа, взлетев на самолете Ан-2 с аэродрома Иваново-Северный, совершила пристрелочный прыжок с высоты 600 метров на площадку приземления под Иваново.

Для выполнения подобного десантирования допускаются только опытные парашютисты-десантники, так как при снижении военнослужащий практически не управляет парашютом. Это необходимо для лётчиков, чтобы они смогли оценить обстановку и в дальнейшем производить десантирование, делая лишь не большие поправки на ветер.

Следом началось массовое десантирование, в ходе которого было совершено около 40 самолетовылетов и десантировано около 400 военнослужащих. Половина прыжков была совершена в ночных условиях.

По возвращении на аэродром взлета личный состав соединения загрузился в ожидавшие его самолеты Ил-76МД и десантировался на площадку приземления Будихино в Костромской области.

После приземления подразделения отработали тактические задачи по захвату объектов условного противника.

Всего тремя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России было совершено 6 подъемов, было десантировано более 600 военнослужащих.

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