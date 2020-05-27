27.05.2020 (07:30)

Более 600 призывников с Сахалина пополнят ряды Вооружённых сил Рос-сийской Федерации

В рамках весеннего призыва этого года в Сахалинской области на военную службу призовут и отправят в войска более 600 новобранцев.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, большинство из них останутся проходить службу в подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцирующегося на острове Сахалин, и лишь малая часть будет распределена по войсковым частям других регионов.

Приём молодого пополнения на сборном пункте военного комиссариата Сахалинской области проводится с соблюдением санитарно-эпидемических мер. Медицинские работники принимают у новобранцев тесты на наличие коронавирусной инфекции, проводят термометрию тела с помощью бесконтактных термометров. Все призывники, а также врачи-специалисты и члены призывных комиссий обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, помещения оборудованы приборами для очистки воздуха.

Кроме того, перед началом работы призывных комиссий военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Восточного военного округа, провели дезинфекцию всех помещений военных комиссариатов и прилегающих к ним территорий.

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