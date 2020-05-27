27.05.2020 (04:30)

Для подготовки огнеметных подразделений ВВО в Бурятии создана уникальная огненно-штурмовая полоса

На специализированном полигоне подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, для проведения интенсивной подготовки огнеметных расчетов и специалистов РХБ разведки разработана новая огненно-штурмовая полоса.

Это крупное сооружение, длинной около 250 метров, включает в себя более 20 препятствий различной специфики и сложности преодоления. В частности, это каменные и деревянные стенки различной высоты, канатная дорога, подвесной мост, разрушенное здание, лабиринт, проволочные заграждения, тоннели и рвы разной глубины и протяженности.

Кроме того, на полосе могут быть устроены огненные преграды, аудио сопровождение имитирующее разрывы снарядов, мин, пулеметный огонь, применение авиации.

В минувшем году в полевом лагере отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа на полигоне «Князе-Волконский» была создана подобная полоса.

В её состав вошли девять препятствий и огневой рубеж, в частности динамическая стена, проволочное заграждение, барьер, рукоход и другие.

Полоса создана с психофизической имитацией реальных военных действий и должна подготовить военнослужащих к боевым условиям, кризисным ситуациям на поле боя. В ВВО уже создано более 15 подобных сооружений.

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