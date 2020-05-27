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27.05.2020 (05:30)

В Амурском объединении ВВО созданы специальные тренировочные комплексы для психологической подготовки военнослужащих

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории в Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, вводится в действие новая система психологической подготовки. Основой системы является регулярное применение специальных тренировочных комплексов для психологической подготовки военнослужащих.

В ходе подготовки приказарменной учебно-материальной базы к летнему периоду на территории всех соединений возведены тренировочные комплексы в виде полос с препятствиями для психологической подготовки. Ранее подобные полосы были оборудованы только на полигонах. Главным отличием данной полосы является массовое применение средств имитации боя, включая звуки и визуальное восприятие боевой обстановки. В ходе тренировок войсковые психологи будут оказывать помощь командирам при организации занятий, наблюдать за состоянием воинов, а также применять восстанавливающие и мобилизующие методики для формирования у воинов готовности к реальному бою.

Применение данных тренировочных комплексов позволит ежедневно нарабатывать необходимую психологическую устойчивость у военнослужащих. Кроме того, новая полоса будет использоваться для подготовки конкретных специалистов. К примеру, связистам перед прохождением полосы будет ставиться задача проложить проводную связь в ограниченное время и отразить нападение условного противника.

Справочно: В состав психологической полосы входят различного рода препятствия, такие как стена, разрушенный мост, заграждение из колючей проволоки. В конце прохождения полосы, военнослужащие отрабатывают норматив по огневой подготовке из штатного оружия. Сложность в прохождении полосы добавляет угнетающая обстановка приближенная к условиям реального боя. Во время испытания военнослужащих на психологической полосе, группа обеспечения с помощью пиротехнических средств и прочего оборудования создают имитацию разрывов боеприпасов, стрельбы, дымовой завесы, что значительно усложняет ее преодоление.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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