27.05.2020 (04:00)

Доля новых образцов автомобильной техники в ВВО доведена до 60 процентов

Только за последние пять лет в войска Восточного военного округа поставлено около 4 тысяч единиц военной техники. В частности, грузовые машины повышенной проходимости, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» для подразделений специального назначения.

Это позволило повысить долю новых образцов практически на 20% и достичь общего показателя в 60%. Кроме того, в соответствии с планом развития Вооруженных сил РФ все новые соединения и воинские части ВВО комплектуются и обеспечиваются только новыми образцами военной техники.

Сегодня в интересах войск и сил ВВО действует более 25 тысяч единиц автомобильной техники только общевойскового назначения – это грузовые и легковые автомобили, автобусы. При этом ежегодно на Дальний Восток и в Забайкалье поступает от 400 до 1,5 тысяч новых машин.

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