27.05.2020 (03:30)

Инновационные изделия системы охраны «ПОРП-1» и противотаранные устройства «Рубеж 4000» встали на защиту военных объектов в Бурятии

В систему защиты на объектах Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия введены новейшее оборудование охраны комнат хранения оружия и режимных помещений «ПОРП-1», а также системы остановки колесного транспорта «Рубеж 4000».

Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны позволяет осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять место и время нарушения.

Также в приборе предусмотрена функция управления внешними устройствами, в частности, включение звукового и светового оповещения, включение активной защиты, блокирования выходов помещения, включение активного средства пожаротушения.

Использование таких средств охраны в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ВВО, позволяет повысить защищенность военных объектов, в разы сократить время реакции подразделений караульной службы в случае несанкционированного проникновения на объекты и принимать меры к их предотвращению.

Гидравлические противотаранные устройства «Рубеж-4000» врезного типа с предварительно изготовленным бетонным армированным основанием планируется установить на контрольно-пропускных пунктах, при въезде на территорию режимных военных объектов общевойскового объединения ВВО.

Дорожный блокиратор препятствует проникновению на территорию охраняемого объекта транспортных средств массой до 30 тонн.

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